Вагон электрички загорелся в Челябинской области

СЕГОДНЯ 13:12 2019-08-06T13:12:00+03:00

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Во вторник, 6 августа, на станции Бишкиль загорелся вагон пригородного электропоезда № 6007 Челябинск — Бишкиль, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

— После завершения маршрута пригородного электропоезда № 6007 машинист обнаружил возгорание головного вагона. На тот момент все пассажиры уже вышли из поезда, электричка стояла пустая, — рассказывают в пресс-службе.

Для ликвидации возгорания вызвали пожарный поезд со станции Челябинск и пожарный расчет из Чебаркуля. Во время ЧП никто не пострадал. На движение других поездов инцидент не повлиял, составы шли согласно графику.

Причина возгорания устанавливается.

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ИСТОЧНИК KP.RU