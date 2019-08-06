Обрушение потолка в магазине Челябинска проверит следственный комитет

СЕГОДНЯ 13:36 2019-08-06T13:36:15+03:00

В момент обрушения в магазине находились люди. Фото: соцсети.

Инцидент может перерасти в уголовное дело

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В Челябинской области проводится проверка по факту обрушения плиты перекрытия в сетевым магазине, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

Напомним, несчастный случай произошел в понедельник, 5 августа, в Курчатовском районе областного центра. В момент обрушения в магазине находились люди. Прибывшие на место спасатели вывели из магазина 30 посетителей и сотрудников торговой сети. По информации медиков, травм и повреждений они не получили.

— Следственные органы проводят доследственную проверку этого инцидента. Возможно, будет возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба», — замечают в пресс-службе.

В ходе проверки выяснят обстоятельства обрушения и дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, отвечающих за строительство и эксплуатацию здания.

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ИСТОЧНИК KP.RU