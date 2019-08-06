2019-08-06T14:11:21+03:00
Происшествия

Около тысячи игровых автоматов раздавили трактором в Магнитогорске

А их владельцам грозит уголовное наказание
Лидия ПЕСКОВА
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В этом году игровую технику в Магнитогорске уничтожают уже второй раз. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.В этом году игровую технику в Магнитогорске уничтожают уже второй раз. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
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Игровые автоматы испортили жизнь не одной сотне южноуральцев. В погоне за легкой наживой местные работяги оставляли в них свои зарплаты и даже деньги, взятые в долг. Десять лет назад игорный бизнес в России был запрещен, но по области то и дело находят подпольные казино. На днях изъятые там автоматы уничтожили в Магнитогорске, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

— Около 900 единиц игрового оборудования, которое конфисковано в Троицком и Варненском районах Челябинской области, раздавили трактором. Игровое оборудование собирали с начала года и хранили на муниципальном складе. Когда суд принял решение уничтожить технику, ее вывезли на специальный полигон, — рассказывают в пресс-службе.

Также с начала года в Магнитогорске возбуждены два уголовных дела за незаконную организацию и проведение азартных игр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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