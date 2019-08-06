2019-08-06T15:00:25+03:00
Общество

Кто такой Алексей Илькаев, нарисовавший Sad Face в Челябинске

На площади Революции появилось «грустное лицо» от известного художника. Челябинцы интересуются, кто такой Алексей Илькаев
Андрей АБРАМОВ
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После граффити на площади Революции челябинцы задались вопросом, кто такой Алексей Илькаев.После граффити на площади Революции челябинцы задались вопросом, кто такой Алексей Илькаев.
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6 августа в Челябинске работал модный художник Алексей Илькаев. На площади Революции он изобразил свою фирменную работу Sad Face — «Грустное лицо». Уже появились первые реакции на арт-объект: кто-то дико негодует, другие восхищаются талантом. Но многих интересует вопрос, кто такой Алексей Илькаев. Художнику ни много ни мало разрешили нарисовать неоднозначную работу в центре мегаполиса.

Алексея Илькаева многие знают под псевдонимом Sad Face. Родом из Перми. По образованию он автослесарь, но «пермская культурная революция» позволила ему реализовать свой художественный талант.

Его фирменной работой стал «Грустный лик». Его Алексей Илькаев нарисовал даже на Берлинской стене и на льду реки Кама. Приезжал он также и в Челябинск, где изображал несколько грустных лиц на зданиях. Об этом образе сам художник рассказывал, что лик появился спонтанно, когда однажды у него растеклась краска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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