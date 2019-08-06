2019-08-06T14:55:23+03:00
Происшествия

Житель Челябинска подал в суд на начальство и сам стал подсудимым

Силовики обнаружили у него поддельные документы
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Хотел засудить боса, но сам попал под статью.Хотел засудить боса, но сам попал под статью.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Бывший коммерческий директор «Авторемонтного завода» подал в суд на начальство, требуя доплатить ему два миллиона зарплаты, однако из обвинителя быстро стал обвиняемым и получил срок за поддельные документы, сообщает прокуратура Челябинской области.

Работодатель мужчины отрицал факт недоплат и сообщил в суде, что сотрудник мог устроиться на работу по поддельному диплому. Номер диплома проверили в вузе, и оказалось, что такой документ, на самом деле, не выдавался. Тогда хозяина диплома вызвали в прокуратуру и задержали. В его машине нашли два поддельных водительских удостоверения на чужие фамилии.

Экс-директор признался, что год назад его лишили водительских прав. Друзья сделали ему поддельные корочки на чужое имя. Они получились низкого качества, тогда он заказал себе еще одни.

За использование поддельных документов челябинца приговорили к 50-тысячному штрафу. Вопрос пересчета зарплаты уже не стоит.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кто такой Алексей Илькаев, нарисовавший Sad Face в Челябинске
ВТБ Лизинг предлагает Volkswagen Tiguan на специальных условиях
Около тысячи игровых автоматов раздавили трактором в Магнитогорске
«Как теперь парады 9 мая проводить?»: в Челябинске неоднозначно восприняли новый арт-объект
Обрушение потолка в магазине Челябинска проверит следственный комитет
Вагон электрички загорелся в Челябинской области
Пешком и с гитарой: два парня из Челябинска дойдут до Санкт-Петербурга
На площади Революции в Челябинске нарисовали грустный лик
Бариста из Челябинска рисует для посетителей героев комиксов на стаканчиках кофе
Судебные приставы «угнали» дорогую иномарку из автосервиса в Челябинске
В Челябинской области проверят защищенность школ от терроризма
«От окурков и со зла»: с начала года в Челябинской области сгорели 300 мусорных контейнеров
В Челябинской области дети из многодетных малообеспеченных семей получат деньги на подготовку к учебному году
В Челябинске на день отключат воду в двух районах
ВТБ увеличил время приема платежей для корпоративных клиентов
Попытка номер три. Историческое здание в центре Челябинска опять продают за рубль