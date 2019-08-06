Житель Челябинска подал в суд на начальство и сам стал подсудимым

СЕГОДНЯ 14:43 2019-08-06T14:55:23+03:00

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Бывший коммерческий директор «Авторемонтного завода» подал в суд на начальство, требуя доплатить ему два миллиона зарплаты, однако из обвинителя быстро стал обвиняемым и получил срок за поддельные документы, сообщает прокуратура Челябинской области.

Работодатель мужчины отрицал факт недоплат и сообщил в суде, что сотрудник мог устроиться на работу по поддельному диплому. Номер диплома проверили в вузе, и оказалось, что такой документ, на самом деле, не выдавался. Тогда хозяина диплома вызвали в прокуратуру и задержали. В его машине нашли два поддельных водительских удостоверения на чужие фамилии.

Экс-директор признался, что год назад его лишили водительских прав. Друзья сделали ему поддельные корочки на чужое имя. Они получились низкого качества, тогда он заказал себе еще одни.

За использование поддельных документов челябинца приговорили к 50-тысячному штрафу. Вопрос пересчета зарплаты уже не стоит.

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ИСТОЧНИК KP.RU