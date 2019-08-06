«Стало скучно»: на Южном Урале дети ради веселья вызвали в лагерь пожарных

СЕГОДНЯ 16:38 2019-08-06T16:38:10+03:00

По тревожному сигналу в лагерь примчались девять пожарных машин Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Днем 6 августа девять пожарных машин примчались в лагерь имени Феди Горелова, расположенный по Миассом в Челябинской области. Огнеборцы получили тревожный сигнал о возгорании. Однако к тушению пожара не приступили. Никакого задымления ни в корпусах, ни на территории лагеря не было. Вызов оказался детским розыгрышем.

— Позже удалось установить, что один из ребят забыл телефон в комнате, а другие мальчишки решили этим воспользоваться. Они позвонили с его мобильника в экстренные службы и сообщили о несуществующем возгорании, — сообщает пресс-служба МЧС по Челябинской области.

Поступком малолетних шутников заинтересовалась полиция. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних намеренны выяснить, кто из ребят сделал ложный вызов.

По закону за неудачную шутку придется отвечать родителям хулиганов. Максимальная сумма штрафа — 20 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU