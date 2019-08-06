Лесной пожар под Магнитогорском тушили 16 часов

СЕГОДНЯ 21:29 2019-08-06T21:29:18+03:00

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Пожар начался вечером 5 августа в Карталинском районе между поселками Коноплянка и Варшавка. За несколько часов огонь разбушевался на площади в 110 гектаров и мог перекинуться на соседнее Анненское лесничество.

На место ЧП прибыли несколько пожарных расчетов, а также представители добровольных пожарных дружин. На выручку к огнеборцам поспешили и местные жители, у которых была техника. Люди боролись с огнем 16 часов.

— Всего в тушении пожара было задействовано 58 человек и 29 единиц техники. Ситуацию осложняли погодные условия: ураганный ветер не менее 20 метров в секунду и очень сухая трава. Пожар удалось ликвидировать только утром 6 августа, — сообщает ГУ лесами Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU