В Челябинской области спасли котенка, выброшенного в окно
Жители Магнитогорска рассказали в соцсетях историю спасения котенка. Строители облицовывали пристрой к жилой многоэтажке, как вдруг увидели, что из окна сверху летит котенок. Он провалился между стеной и сайдингом. Через несколько секунд вслед за питомцем хозяева бросили его лоток.
— Сегодня спасли кошку, которую хозяева выбросили в окно. Спасали люди разных национальностей, причем бесплатно. Спросила у девушки, почему не звоните в МЧС. Говорит: там отказали. Кошка жива. Добрая девушка Юля отвезет ее в ветклинику и найдет новых хозяев. Добра и здоровья всем, кто остался неравнодушен к животному, — написала жительница Магнитогорска в группе «ВКонтакте».
На видео женщина гладит животное и спрашивает, как его достали.
В Челябинской области спасли котенка, выброшенного хозяевами в окно.
— Схватила за спинку за шерсть и вытянула, — отвечает девушка.
На фоне — те самые иностранные рабочие продолжают свое дело.
— Что за хозяева такие?! Изверги! — возмущаются пользователи соцсети. — Спасибо всем, кто помогал доставать котенка!
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU