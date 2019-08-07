2019-08-07T06:31:46+03:00
Общество

В Челябинской области спасли котенка, выброшенного в окно

Животное провалилось между стеной и облицовкой
Ирина КАРЕЛИНА
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Котенок провалился между стеной и сайдингом. Строители помогали доставать. Фото: кадр из видео, соцсетиКотенок провалился между стеной и сайдингом. Строители помогали доставать. Фото: кадр из видео, соцсети
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Жители Магнитогорска рассказали в соцсетях историю спасения котенка. Строители облицовывали пристрой к жилой многоэтажке, как вдруг увидели, что из окна сверху летит котенок. Он провалился между стеной и сайдингом. Через несколько секунд вслед за питомцем хозяева бросили его лоток.

— Сегодня спасли кошку, которую хозяева выбросили в окно. Спасали люди разных национальностей, причем бесплатно. Спросила у девушки, почему не звоните в МЧС. Говорит: там отказали. Кошка жива. Добрая девушка Юля отвезет ее в ветклинику и найдет новых хозяев. Добра и здоровья всем, кто остался неравнодушен к животному, — написала жительница Магнитогорска в группе «ВКонтакте».

На видео женщина гладит животное и спрашивает, как его достали.

В Челябинской области спасли котенка, выброшенного хозяевами в окно.

— Схватила за спинку за шерсть и вытянула, — отвечает девушка.

На фоне — те самые иностранные рабочие продолжают свое дело.

— Что за хозяева такие?! Изверги! — возмущаются пользователи соцсети. — Спасибо всем, кто помогал доставать котенка!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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