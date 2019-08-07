2019-08-07T05:54:26+03:00
Происшествия

На границе Казахстана и Челябинской области работали нелегальные проводники

Мигрантам из Азии они помогали попасть на Урал
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Во время одного из рейдов пограничники задержали нелегалов.Во время одного из рейдов пограничники задержали нелегалов.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Двое жителей Челябинской области отвечали в суде за организацию незаконной миграции. Южноуральцы придумали бизнес: проводить гостей из Азии в России, минуя пограничников. Они нашли в границе брешь и по хитрому пути сопровождали мигрантов из Казахстана на Южный Урал.

Клиентами мужчин становились выходцы из Таджикистана, Киргизии. С проводниками договаривались на берегу о сумме. За несколько десятков тысяч рублей мигрантов встречали в условном месте на границе и проводили в Россию.

Однако во время одной из вылазок, процессию задержали пограничники. Подельников приговорили к трем годам колонии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Охранник завода в Челябинской области сговорился с похитителем металла
Наталья Котова распорядилась проверить законность рынка на Шершнях
Школьнику из Копейска требуют дать звание «Героя России» посмертно
Два человека разбились в аварии-перевертыше на трассе в Челябинской области
Из-за свалки асфальта затопило дорогу в Челябинской области
Освободившийся из колонии житель Копейска отобрал у прохожего телефон и продал его в 15 раз дешевле
Парень, получивший права две недели назад, устроил страшную аварию в Челябинской области
После лобовой аварии фура дотла выгорела на трассе в Челябинской области
В Челябинской области заподозрили сговор на торгах при покупке жилья для переселнцев
«Зато не в ипотеку!»: жители Челябинской области построили дом на дереве и даже провели туда электричество
Водитель «Газели» уснул за рулем и убил двух жительниц Челябинской области
Клиенту магазина косметики в Челябинске рекомендовали сменить ориентацию
Экс-мэр Копейска, который брал взятки осетрами, попросился досрочно из колонии