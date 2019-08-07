На границе Казахстана и Челябинской области работали нелегальные проводники
Двое жителей Челябинской области отвечали в суде за организацию незаконной миграции. Южноуральцы придумали бизнес: проводить гостей из Азии в России, минуя пограничников. Они нашли в границе брешь и по хитрому пути сопровождали мигрантов из Казахстана на Южный Урал.
Клиентами мужчин становились выходцы из Таджикистана, Киргизии. С проводниками договаривались на берегу о сумме. За несколько десятков тысяч рублей мигрантов встречали в условном месте на границе и проводили в Россию.
Однако во время одной из вылазок, процессию задержали пограничники. Подельников приговорили к трем годам колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU