2019-08-07T06:07:58+03:00
Общество

Экс-мэр Копейска, который брал взятки осетрами, попросился досрочно из колонии

Он уже отбыл большую часть срока и по закону может требовать у суда снисхождения
Андрей АБРАМОВ
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Вячеславу Истомину огласили приговор в 2017 году.Вячеславу Истомину огласили приговор в 2017 году.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Вячеслав Истомин некогда руководил Копейском. Однако за взятки его отправили в колонию. Истомин отбыл большую часть срока и подал в суд прошение об условно-досрочном освобождении. Его рассмотрение назначено на конец августа.

Истомина задержали летом 2016 года прямо на рабочем месте. Кошельком одного бизнесмена он пользовался, чтобы организовывать себе пышные праздники. Сначала скромно: попросил устроить фуршет на 50 тысяч рублей в честь вступления в должность. Через год торжество приобрело другие масштабы — дорогой алкоголь и осетры, фаршированные семгой. Праздник обошелся уже под 200 тысяч.

Другой предприниматель исправно делал откаты. Его фирма поставляла оборудование для школ и детских садов. За выгодный контракт бизнесмен отстегивал проценты Истомину. В общей сложности он отдал 920 тыс. руб.

Свою вину Истомин признал и наделся на снисхождение суда — условный срок. Но ему дали 4,5 года реального лишения свободы. Часть наказания ему зачли за нахождение в СИЗО и домашний арест на стадии следствия.

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Экс-мэру Копейска Вячеславу Истомину вынесли приговор за взятки.Валерий ЗВОНАРЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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