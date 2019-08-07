2019-08-07T06:34:08+03:00
Общество

Клиенту магазина косметики в Челябинске рекомендовали сменить ориентацию

Странный совет возмутил девушку
Ирина КАРЕЛИНА
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Вот такое предсказание.Вот такое предсказание.
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Сюрприз ждал челябинку на кассе магазина. Продавцы хотели удивить. Получилось. Но не так, как ожидали.

— Была сегодня по рекомендации подруги в одном магазине с корейской косметикой. Очень все понравилось. После покупки на кассе у них дают всем печеньки с предсказаниями. Каково было мое удивление, когда дома я его открыла, а там такое... Впечатление подпортило. Нормально вообще такое людям писать? — рассказала читательница КП-Челябинск.

Девушке попалась в печенье бумажка с надписью «Самое время сменить ориентацию». Такой совет выглядит по меньшей мере странным. Но, вероятно, автор «предсказания» в данном случае имел в виду не то, о чем подумала девушка. Может быть, в послании говорится об ориентации как о направлении в жизни.

СПРАВКА «КП»

Печенья с предсказаниями — это полые кондитерские изделия специфичной формы, внутри которых прячутся бумажки с советами. Обычно это что-то воодушевляющее вроде «Дерзай, и все получится!» Такое печенье придумали в Китае, а сейчас оно стало набирать популярность по всему миру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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