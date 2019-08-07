Водитель «Газели» уснул за рулем и убил двух жительниц Челябинской области
Смертельная авария случилась под Челябинском 5 августа. На трассе в сторону Аргаяша «Газель» вылетела на обочину и задавила двух женщин. Пешеходы погибли на месте аварии.
За рулем был 27-летний парень. Он рассказал, что ехал из деревни Харлуши. Его сморил сон, и он потерял бдительность. В какой-то момент шофер заклевал носом, руль выкрутился в сторону обочины.
— Были обнаружены признаки опьянения водителя. Возбуждено уголовное дело. По статье грозит до 15 лет колонии. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств, — сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU