«Зато не в ипотеку!»: жители Челябинской области построили дом на дереве и даже провели туда электричество

СЕГОДНЯ 06:30 2019-08-07T06:35:15+03:00

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В одном из дворов города Копейска Челябинской области подростки построили дом на дереве. Сколотили его из досок и старой мебели. И даже сами провели электричество. На одной из стен смонтированы автоматические выключатели. Фото удивительной постройки попало в соцсети.

— Еще и Интернет проведут, компьютер поставят, — шутят пользователи соцсети.

В доме на дереве провели электричество. Фото: podslushano_kop

— Зато не в ипотеку!

— Молодцы! Все лучше, чем дома с телефонами в руках сидеть!

Однако, кому-то постройка помешала. Ребята-строители рассказали на следующий день, что «люди со двора заставили ее снести».

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ИСТОЧНИК KP.RU