В Челябинской области заподозрили сговор на торгах при покупке жилья для переселнцев

СЕГОДНЯ 07:17 2019-08-07T07:17:13+03:00

В Златоусте застройщиков заподозрили в сговоре на торгах. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Скандал в Златоусте. Местная администрация организовала аукцион на покупку 59 квартир. Сюда должны были переселить людей, которые ютятся в ветхом жилье. Однако антимонопольная служба заподозрила сговор на торгах.

Контракт ну сумму свыше 69 млн заключили с компанией из Миасса. Однако ФАС считает, что торги застройщику помогла выиграть другая компания. Она просто заявилась на аукцион, хотя заведомо знала, что не может в нем победить. По мнению антимонопольщиков, есть основания считать, что фирму попросили формально подать заявку.

— Заявки на участие в торгах подавались с одного IP-адреса, принадлежащего победителю аукциона. Компании наличие антиконкуретного сговора признали, — сообщили в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

Впереди заседание антимонпольной службы. На нем всем участникам торгов могут назначить штрафы.

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ИСТОЧНИК KP.RU