Парень, получивший права две недели назад, устроил страшную аварию в Челябинской области
18-летний житель Усть-Катава недавно получил права. Позвал двух подруг прокатиться с ним по городу. На улице Первомайской отечественную «четырнадцатую» занесло и она врезалась в дерево.
Автомобиль искорежен до такой степени, что восстановлению уже не подлежит. Страшно представить, какой была скорость.
— Прибыв на место, спасатели деблокировали начинающего водителя и оказали первую медицинскую помощь пассажиркам 16 и 17 лет. Все они были госпитализированы. Известно, что молодой человек получил водительские права две недели назад, — сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU