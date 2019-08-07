2019-08-07T07:29:22+03:00
Происшествия

Парень, получивший права две недели назад, устроил страшную аварию в Челябинской области

Его новую машину уничтожило столкновение с деревом
Андрей АБРАМОВ
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Машина восстановлению не подлежит. Фото поисково-спасательной службы Челябинской областиМашина восстановлению не подлежит. Фото поисково-спасательной службы Челябинской области
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18-летний житель Усть-Катава недавно получил права. Позвал двух подруг прокатиться с ним по городу. На улице Первомайской отечественную «четырнадцатую» занесло и она врезалась в дерево.

Автомобиль искорежен до такой степени, что восстановлению уже не подлежит. Страшно представить, какой была скорость.

— Прибыв на место, спасатели деблокировали начинающего водителя и оказали первую медицинскую помощь пассажиркам 16 и 17 лет. Все они были госпитализированы. Известно, что молодой человек получил водительские права две недели назад, — сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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