Парень, получивший права две недели назад, устроил страшную аварию в Челябинской области

СЕГОДНЯ 07:28 2019-08-07T07:29:22+03:00

Изменить размер текста: A A

18-летний житель Усть-Катава недавно получил права. Позвал двух подруг прокатиться с ним по городу. На улице Первомайской отечественную «четырнадцатую» занесло и она врезалась в дерево.

Автомобиль искорежен до такой степени, что восстановлению уже не подлежит. Страшно представить, какой была скорость.

— Прибыв на место, спасатели деблокировали начинающего водителя и оказали первую медицинскую помощь пассажиркам 16 и 17 лет. Все они были госпитализированы. Известно, что молодой человек получил водительские права две недели назад, — сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU