2019-08-07T07:45:17+03:00
Происшествия

Освободившийся из колонии житель Копейска отобрал у прохожего телефон и продал его в 15 раз дешевле

Налетчику грозит новый срок
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Копейчанин украл у прохожего дорого смартфон.Копейчанин украл у прохожего дорого смартфон.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

24-летний житель Копейска позвонил в полицию. Сообщил, что на улице к нему подошел незнакомец и стал угрожать. Требовал отдать мобильник. Опасаясь за свою жизнь,парень отдал налетчику смартфон.

Сотрудники уголовного розыска быстро отыскали подозреваемого. Ему 27 лет, недавно он вышел из колонии. Мобильник молодой человек покупал за 10 500 рублей.

— Задержанный рассказал, что продал телефон за 700 рублей. На него завели дело за грабеж. По статье грозит до семи лет колонии. Подозреваемый под подпиской, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Охранник завода в Челябинской области сговорился с похитителем металла
Наталья Котова распорядилась проверить законность рынка на Шершнях
Школьнику из Копейска требуют дать звание «Героя России» посмертно
Два человека разбились в аварии-перевертыше на трассе в Челябинской области
Из-за свалки асфальта затопило дорогу в Челябинской области
Парень, получивший права две недели назад, устроил страшную аварию в Челябинской области
После лобовой аварии фура дотла выгорела на трассе в Челябинской области
В Челябинской области заподозрили сговор на торгах при покупке жилья для переселнцев
«Зато не в ипотеку!»: жители Челябинской области построили дом на дереве и даже провели туда электричество
Водитель «Газели» уснул за рулем и убил двух жительниц Челябинской области
Клиенту магазина косметики в Челябинске рекомендовали сменить ориентацию
Экс-мэр Копейска, который брал взятки осетрами, попросился досрочно из колонии
На границе Казахстана и Челябинской области работали нелегальные проводники