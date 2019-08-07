Освободившийся из колонии житель Копейска отобрал у прохожего телефон и продал его в 15 раз дешевле

СЕГОДНЯ 07:45 2019-08-07T07:45:17+03:00

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24-летний житель Копейска позвонил в полицию. Сообщил, что на улице к нему подошел незнакомец и стал угрожать. Требовал отдать мобильник. Опасаясь за свою жизнь,парень отдал налетчику смартфон.

Сотрудники уголовного розыска быстро отыскали подозреваемого. Ему 27 лет, недавно он вышел из колонии. Мобильник молодой человек покупал за 10 500 рублей.

— Задержанный рассказал, что продал телефон за 700 рублей. На него завели дело за грабеж. По статье грозит до семи лет колонии. Подозреваемый под подпиской, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU