Два человека разбились в аварии-перевертыше на трассе в Челябинской области
ДТП произошло вечером в Нагайбакском районе. По трассе двигался Largus. В один момент водитель потерял управление и машину кинуло на обочину. Проехав 200 метров, машина резко вернулась на асфальт. Из-за крутого маневра машина потеряла устойчивость и перевернулась на крышу.
За рулем был 53-летний южноуралец — он погиб. В машине с ним была 55-летняя пассажирка. Женщина выжила и сейчас в больнице.
— Сотрудниками полиции проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия. На данный момент установлено, что в автомобиле Лада находились жители Челябинска, — сообщили в Управлении ГИБДД по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU