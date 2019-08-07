2019-08-07T08:13:44+03:00
Происшествия

Два человека разбились в аварии-перевертыше на трассе в Челябинской области

Машина резко выехала с обочины на дорогу и оторвалась от земли
Андрей АБРАМОВ
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В машине ехали два человека.В машине ехали два человека.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
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ДТП произошло вечером в Нагайбакском районе. По трассе двигался Largus. В один момент водитель потерял управление и машину кинуло на обочину. Проехав 200 метров, машина резко вернулась на асфальт. Из-за крутого маневра машина потеряла устойчивость и перевернулась на крышу.

За рулем был 53-летний южноуралец — он погиб. В машине с ним была 55-летняя пассажирка. Женщина выжила и сейчас в больнице.

— Сотрудниками полиции проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия. На данный момент установлено, что в автомобиле Лада находились жители Челябинска, — сообщили в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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