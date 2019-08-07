2019-08-07T08:24:32+03:00
Общество

Школьнику из Копейска требуют дать звание «Героя России» посмертно

Он вытащил двоих из глубокого карьера, но сам утонул
Андрей АБРАМОВ
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Диме Новоселову было 13 лет. Фото: Андрей ГорланцевДиме Новоселову было 13 лет. Фото: Андрей Горланцев
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Дмитрий Новоселов из Копейска совершил свой последний подвиг 24 мая. Парень увидел, как двое подростков упали в затопленный карьер угольной шахты. Глубина — 32 метра. Герой кинулся на помощь и спас подростков, но сам выбраться не смог. Погибшему было 13 лет.

Диму похоронили рядом с Аллеей героев на местном кладбище. Он был спортсменом — занимался рукопашным боем, недавно вступил в юнармию. В Сети опубликовали петицию с требованием дать копейчанину звание «Героя России».

— Дима сам был ребенком. Ледяная вода и спасение сразу двух десятилетних детей одновременно. Дима мог бы оттолкнуть одного ногой и попробовать спасти его позже, но он их не бросил — спас обоих, — написала автор обращения к президенту Татьяна Журавлева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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