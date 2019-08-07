Охранник завода в Челябинской области сговорился с похитителем металла

СЕГОДНЯ 08:50 2019-08-07T08:51:45+03:00

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Инспекторы ГИБДД из Карабаша остановили на дороге иномарку. За рулем был 38-летний мужчина. В багажнике он вез сто килограммов медного кабеля. Продать такой груз можно было минимум за 30 тысяч рублей.

Оказалось, что металлом перевозчик завладел незаконно. Он работал на одного из подрядчиков карабашского завода и бывал на предприятии по делам. Сговорился с охранником, что тот в условленный день выпустит его машину без досмотра и получит вознаграждение.

— Возбуждено уголовное дело за кражу. По статье грозит до шести лет колонии. Подельники под подпиской о невыезде. После расследования, кабель вернуть обратно на завод, — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU