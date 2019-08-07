2019-08-07T08:51:45+03:00
Происшествия

Охранник завода в Челябинской области сговорился с похитителем металла

С предприятия вывезли 100 кг дорогого кабеля
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Полиция раскрыла кражу металла на заводе в Челябинской области.Полиция раскрыла кражу металла на заводе в Челябинской области.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Инспекторы ГИБДД из Карабаша остановили на дороге иномарку. За рулем был 38-летний мужчина. В багажнике он вез сто килограммов медного кабеля. Продать такой груз можно было минимум за 30 тысяч рублей.

Оказалось, что металлом перевозчик завладел незаконно. Он работал на одного из подрядчиков карабашского завода и бывал на предприятии по делам. Сговорился с охранником, что тот в условленный день выпустит его машину без досмотра и получит вознаграждение.

— Возбуждено уголовное дело за кражу. По статье грозит до шести лет колонии. Подельники под подпиской о невыезде. После расследования, кабель вернуть обратно на завод, — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Наталья Котова распорядилась проверить законность рынка на Шершнях
Школьнику из Копейска требуют дать звание «Героя России» посмертно
Два человека разбились в аварии-перевертыше на трассе в Челябинской области
Из-за свалки асфальта затопило дорогу в Челябинской области
Освободившийся из колонии житель Копейска отобрал у прохожего телефон и продал его в 15 раз дешевле
Парень, получивший права две недели назад, устроил страшную аварию в Челябинской области
После лобовой аварии фура дотла выгорела на трассе в Челябинской области
В Челябинской области заподозрили сговор на торгах при покупке жилья для переселнцев
«Зато не в ипотеку!»: жители Челябинской области построили дом на дереве и даже провели туда электричество
Водитель «Газели» уснул за рулем и убил двух жительниц Челябинской области
Клиенту магазина косметики в Челябинске рекомендовали сменить ориентацию
Экс-мэр Копейска, который брал взятки осетрами, попросился досрочно из колонии
На границе Казахстана и Челябинской области работали нелегальные проводники