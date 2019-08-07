2019-08-07T09:43:05+03:00
Происшествия

В Магнитогорске взорвался автомобиль вместе с водителем

Взрывное устройство сработало, когда владелец машины открыл дверь
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Очевидцы сообщают, что на месте ЧП работают саперы Фото: vk.com "Черное и Белое" МагнитогорскОчевидцы сообщают, что на месте ЧП работают саперы Фото: vk.com "Черное и Белое" Магнитогорск
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ЧП произошло 7 августа в одном из дворов по улице Советской Армии. По словам очевидцев взрыв прогремел рано утром. На воздух взлетел автомобиль ВАЗ-2103, в котором находился водитель. Взрывное устройство сработало, когда владелец машины открыл дверь. Мужчина ранен. Его увезли в больницу на машине скорой помощи.

Сейчас вокруг все оцеплено. Идет опрос очевидцев. По неподтвержденной информации, в автомобиле могла сдетонировать бомба .

— На месте происшествия работают сотрудники следственного комитета, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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