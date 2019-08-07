В Магнитогорске взорвался автомобиль вместе с водителем
ЧП произошло 7 августа в одном из дворов по улице Советской Армии. По словам очевидцев взрыв прогремел рано утром. На воздух взлетел автомобиль ВАЗ-2103, в котором находился водитель. Взрывное устройство сработало, когда владелец машины открыл дверь. Мужчина ранен. Его увезли в больницу на машине скорой помощи.
Сейчас вокруг все оцеплено. Идет опрос очевидцев. По неподтвержденной информации, в автомобиле могла сдетонировать бомба .
— На месте происшествия работают сотрудники следственного комитета, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU