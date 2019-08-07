Жителям «Академа» пообещали навести уют и высадить деревья

СЕГОДНЯ 10:10 2019-08-07T10:10:01+03:00

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«Академ Риверсайд» — территория бетона и чахлой растительности. Пока у низкорослых саженцев поднимутся кроны, пройдет не один год. Детские площадки среди высоток расположены на открытом солнце. По обочинам — ларьки — с фруктами, молоком, хлебом. Внутриквартальных проездов от Университетской набережной к улице Братьев Кашириных нет — укатанная колесами глина. Район обживается более пяти лет назад, а вид у него до сих пор «вклокоченный», неуютный.

Прибывшая с инспекций в новостройки Наталья Котова рекомендует ларечникам бизнес узаконить: магазины у дома нужны людям.

К Котовой подошел местный житель, пенсионер. Сетует: вырубили взрослые крепкие деревья без всякой причины, сваливают строительный мусор на обочины. Для пожилых людей нет достойных условий, не хватает скамеек.

— Приеду к людям, поговорю, — обещает застройщик микрорайона Олег Лакницкий.

«Академ», признает Котова, нуждается в большом внимании властей города и региона. Он отстает по социальным объектам — детсадам, школам. Придется наверстывать за «Парковым» и Чурилово, где инфраструктура строится оперативнее.

— Район большой, — говорит Наталья Котова. — Здесь построят около миллиона квадратных метров жилья. Уже живет около 25 тысяч человек. В конце года сдадим детсад на 290 мест. В следующем году сдадим два садика на 380 и 290 мест. Через два года откроется школа на 1100 мест.

Олег Лакницкий пообещал градоначальнице навести порядок, убрав мусорные кучи.

— Руководитель компании-застройщика встретится с жителями, чтобы решить, где высадить деревья-крупномеры, разбить цветники, где устроить спортплощадку. Я осенью приеду сюда еще. Спрос будет с застройщика, с управляющей компании, — говорит Котова.

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