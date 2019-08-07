Суд изменил приговор отцу 60 детей из Челябинской области

СЕГОДНЯ 10:33 2019-08-07T10:33:42+03:00

Игоря Мотыгина все же признали виновным в мошенничестве. Фото: Станислав БЕЛКИН

Но все же признали его виновным в мошенничестве

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Игорь Мотыгин — легендарный приемный отец из Челябинской области. За жизнь он воспитал свыше 60 ребят. Однако в прошлом году опекуна обвинили в мошенничестве. Якобы он тратил деньги парней, которых забирал из приютов. Поскольку они сироты, им на карты капали пенсии от государства.

Ранее Мотыгина приговорили трем годам условного срока. А его детей — признали потерпевшими и постановили вернуть им более одного миллиона рублей. Опекун с решением суда не согласился и обжаловал его.

— 7 августа Челябинский областной суд частично изменил приговор. Размер ущерба уточнили, а срок наказания снизили на один месяц, — сообщили в пресс-службе суда.

Мотыгин настаивает на своей невиновности. Примечательно, что дети, которых прокуратура называет «пострадавшими», просили не наказывать их опекуна.

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ИСТОЧНИК KP.RU