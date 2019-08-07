Суд изменил приговор отцу 60 детей из Челябинской области
Игорь Мотыгин — легендарный приемный отец из Челябинской области. За жизнь он воспитал свыше 60 ребят. Однако в прошлом году опекуна обвинили в мошенничестве. Якобы он тратил деньги парней, которых забирал из приютов. Поскольку они сироты, им на карты капали пенсии от государства.
Ранее Мотыгина приговорили трем годам условного срока. А его детей — признали потерпевшими и постановили вернуть им более одного миллиона рублей. Опекун с решением суда не согласился и обжаловал его.
— 7 августа Челябинский областной суд частично изменил приговор. Размер ущерба уточнили, а срок наказания снизили на один месяц, — сообщили в пресс-службе суда.
Мотыгин настаивает на своей невиновности. Примечательно, что дети, которых прокуратура называет «пострадавшими», просили не наказывать их опекуна.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU