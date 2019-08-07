Взрыв в Магнитогорске 7 августа: СК возбудил уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:21 2019-08-07T11:29:22+03:00

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После взрыва в Магнитогорске 7 августа возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом». Об этом сообщил официальный представитель Следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, ЧП случилось рано утром во дворе дома по ул. Советской армии. Взорвалась легковушка ВАЗ-2103. Это произошло в тот момент, когда водитель открыл дверь в салон.

— Основная версия — покушение связано с торговой деятельностью пострадавшего. Он ведет торговлю на продуктовом рынке, — заявили в Следственном комитете.

Судя по всему, покушение могли устроить конкуренты или партнеры торговца. Возможно, они не поделили точку на рынке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/724544" frameborder="0"></iframe> В Магнитгорске взорван автомобиль. На месте работают спецслужбы.

— Пострадавший выжил. Его увезли в больницу в состоянии средней тяжести, — сказали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

На месте ЧП продолжают работать силовики.

ИСТОЧНИК KP.RU