2019-08-07T11:29:22+03:00
Происшествия

Взрыв в Магнитогорске 7 августа: СК возбудил уголовное дело

Следователи ищут подозреваемых, устроивших взрыв в Магнитогорске 7 августа
Сергей УФИМЦЕВ
Поделиться:
Легковушка взорвалась во дворе жилого дома. Фото: очевидцы.Легковушка взорвалась во дворе жилого дома. Фото: очевидцы.
Изменить размер текста:

После взрыва в Магнитогорске 7 августа возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом». Об этом сообщил официальный представитель Следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, ЧП случилось рано утром во дворе дома по ул. Советской армии. Взорвалась легковушка ВАЗ-2103. Это произошло в тот момент, когда водитель открыл дверь в салон.

— Основная версия — покушение связано с торговой деятельностью пострадавшего. Он ведет торговлю на продуктовом рынке, — заявили в Следственном комитете.

Судя по всему, покушение могли устроить конкуренты или партнеры торговца. Возможно, они не поделили точку на рынке.

В Магнитгорске взорван автомобиль. На месте работают спецслужбы.

— Пострадавший выжил. Его увезли в больницу в состоянии средней тяжести, — сказали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

На месте ЧП продолжают работать силовики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Силовики заинтересовались сайтом скандального спа-салона на челябинской Кировке
Первоклассница из Челябинской области пережила падение с пятого этажа
Гранитные бордюры цветника у оперного театра в Челябинска не будут менять на бетонные
В Челябинской области школьник чуть не пустил под откос электричку
Суд изменил приговор отцу 60 детей из Челябинской области
Жителям «Академа» пообещали навести уют и высадить деревья
В Магнитогорске взорвался автомобиль вместе с водителем
Охранник завода в Челябинской области сговорился с похитителем металла
Наталья Котова распорядилась проверить законность рынка на Шершнях
Школьнику из Копейска требуют дать звание «Героя России» посмертно
Два человека разбились в аварии-перевертыше на трассе в Челябинской области
Из-за свалки асфальта затопило дорогу в Челябинской области
Освободившийся из колонии житель Копейска отобрал у прохожего телефон и продал его в 15 раз дешевле
Парень, получивший права две недели назад, устроил страшную аварию в Челябинской области
После лобовой аварии фура дотла выгорела на трассе в Челябинской области
В Челябинской области заподозрили сговор на торгах при покупке жилья для переселнцев
«Зато не в ипотеку!»: жители Челябинской области построили дом на дереве и даже провели туда электричество
Водитель «Газели» уснул за рулем и убил двух жительниц Челябинской области
Клиенту магазина косметики в Челябинске рекомендовали сменить ориентацию
Экс-мэр Копейска, который брал взятки осетрами, попросился досрочно из колонии
На границе Казахстана и Челябинской области работали нелегальные проводники