В Челябинской области школьник чуть не пустил под откос электричку

СЕГОДНЯ 11:27 2019-08-07T11:27:31+03:00

Подросток хотел посмотреть, что будет, когда по камням проедет поезд Фото: Мария ЛЕНЦ

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Машинист электропоезда «Тобол — Карталы», проезжая через перегон, заметил на рельсах груду камней и металлических деталей. Чтобы избежать катастрофы, железнодорожник применил экстренное торможение. К счастью, из-за резкой остановки никто из пассажиров не пострадал.

Полицейские установили, что посторонние предметы набросал на рельсы 15-летний школьник из Карталов. Мальчика задержали.

— Подросток рассказал, что положил на рельсы несколько камней из любопытства. Он хотел посмотреть, что будет, когда по ним проедет поезд. С задержанным и его родителями провели профилактическую беседу. Школьнику объяснили, что его поступок угрожал безопасности движения на железной дороге, — сообщает пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Полицейские составили протокол за неисполнение родительских обязанностей. Теперь родителям хулигана грозит штраф до 500 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU