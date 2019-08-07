2019-08-07T12:32:31+03:00
Общество

Первоклассница из Челябинской области пережила падение с пятого этажа

Инцидентом заинтересовались органы
Андрей АБРАМОВ
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Семилетняя девочка выпала с балкона в Аше.Семилетняя девочка выпала с балкона в Аше.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Вечером 6 августа в больницу Аши в Челябинской области привезли семилетнюю девочку. Ребенок выпал из окна пятого этажа. В момент трагедии никого из взрослых не было дома.

Известно, что ребенок выпал с балкона. Медики оказали пострадавшей необходимую помощь. Сейчас состояние первоклассницы оценивают как удовлетворительное.

— Идет доследственная проверка инцидента. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления, — сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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