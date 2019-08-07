Силовики заинтересовались сайтом скандального спа-салона на челябинской Кировке

СЕГОДНЯ 12:42 2019-08-07T12:42:11+03:00

Многих челябинцев смущает даже не то, что реклама искажает красоты старого здания, а ее содержание. Фото: пресс-служба УФАС

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Нарушения законов о рекламе занимается антимонопольная служба. К ним обратились коллеги из полиции Челябинска. Попросили посетить сайт спа-салона, который расположен на Кировке. Есть подозрения, что на интернет-ресурсе используют непристойные образы. А делать это по закону о рекламе запрещено.

Мы проверии опубликованные сведения на сайте спа-салона на предмет соответствия требованиям Закона о рекламе. Решение о возбуждении дела или об отказе в возбуждении дела будет принято до конца августа, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

Ранее по требованию антимонопольной службы баннеры с рекламой салона были демонтированы. Также заведение подозревают в организации занятия проституцией. Челябинцы неоднократно жаловались на сомнительное заведение в историческом особняке.

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ИСТОЧНИК KP.RU