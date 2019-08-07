Силовики заинтересовались сайтом скандального спа-салона на челябинской Кировке
Нарушения законов о рекламе занимается антимонопольная служба. К ним обратились коллеги из полиции Челябинска. Попросили посетить сайт спа-салона, который расположен на Кировке. Есть подозрения, что на интернет-ресурсе используют непристойные образы. А делать это по закону о рекламе запрещено.
Мы проверии опубликованные сведения на сайте спа-салона на предмет соответствия требованиям Закона о рекламе. Решение о возбуждении дела или об отказе в возбуждении дела будет принято до конца августа, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе УФАС по Челябинской области.
Ранее по требованию антимонопольной службы баннеры с рекламой салона были демонтированы. Также заведение подозревают в организации занятия проституцией. Челябинцы неоднократно жаловались на сомнительное заведение в историческом особняке.
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ИСТОЧНИК KP.RU