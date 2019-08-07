2019-08-07T14:36:02+03:00
Дом. Семья

Челябинцы спасают жизнь собакам, провалившимся в яму с гудроном

Животных уже второй день отмывают от затвердевшей смолы
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Собаку доставили в клинику, где ее сейчас пытаются отмыть Фото: vk.com "Челябинский портал защиты животных"Собаку доставили в клинику, где ее сейчас пытаются отмыть Фото: vk.com "Челябинский портал защиты животных"
Изменить размер текста:

Попавших в беду дворняг в районе Троицкого тракта обнаружила челябинская зоозащитница Зинаида Кривошеева. Женщина опубликовала в сети тревожный пост.

— В гудрон упали две собаки. Одна из них щенок-подросток. Их достали, но они так и бегают измазанные. Срочно нужна помощь! Собаки могут погибнуть, — написала в местном паблике Зинаида Кривошеева.

На сообщение откликнулись участники местной общественной организации по гуманному отлову животных. Ребята-спасатели приехали на место. В первую очередь они поймали собаку, которая полностью измазалась в асфальтовой жиже. Бедолагу доставили в клинику. Сейчас активисты совместно с врачами пытаются ее отмыть.

— Это девочка. Она вся в гудроне. Проблема в том, что он затвердел. Кроме того у собаки нарушена координация. Скорее всего из-за интоксикации. Необходимо будет ставить капельницы. Ситуация осложняется еще и тем, что она очень боится и не идет в руки, — рассказал руководитель службы «Гуманного отлова собак и кошек в Челябинске и УрФО» Владимир Шиленко.

Вторая дворняга испачкала в гудроне только лапы. Ей тоже окажут помощь, но чуть позже.

По версии зоозащитников животные в темноте приняли разлитый гудрон за лужу воды и упали в него.

Операция по спасению собак продолжается. Неравнодушных челябинцев, желающих оказать помощь, просят звонить по телефону: 89518183144.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В генплане Челябинска предусмотрен скоростной трамвай вместо метро
Элитный внедорожник перевернулся в центре Челябинска
Группа ВТБ приобрела «Первый ОФД»
Силовики заинтересовались сайтом скандального спа-салона на челябинской Кировке
Первоклассница из Челябинской области пережила падение с пятого этажа
Гранитные бордюры цветника у оперного театра в Челябинска не будут менять на бетонные
В Челябинской области школьник чуть не пустил под откос электричку
Взрыв в Магнитогорске 7 августа: СК возбудил уголовное дело
Суд изменил приговор отцу 60 детей из Челябинской области
Жителям «Академа» пообещали навести уют и высадить деревья
В Магнитогорске взорвался автомобиль вместе с водителем
Охранник завода в Челябинской области сговорился с похитителем металла
Наталья Котова распорядилась проверить законность рынка на Шершнях
Школьнику из Копейска требуют дать звание «Героя России» посмертно
Два человека разбились в аварии-перевертыше на трассе в Челябинской области
Из-за свалки асфальта затопило дорогу в Челябинской области
Освободившийся из колонии житель Копейска отобрал у прохожего телефон и продал его в 15 раз дешевле
Парень, получивший права две недели назад, устроил страшную аварию в Челябинской области
После лобовой аварии фура дотла выгорела на трассе в Челябинской области
В Челябинской области заподозрили сговор на торгах при покупке жилья для переселенцев
«Зато не в ипотеку!»: жители Челябинской области построили дом на дереве и даже провели туда электричество
Водитель «Газели» уснул за рулем и убил двух жительниц Челябинской области
Клиенту магазина косметики в Челябинске рекомендовали сменить ориентацию
Экс-мэр Копейска, который брал взятки осетрами, попросился досрочно из колонии
На границе Казахстана и Челябинской области работали нелегальные проводники