Челябинцы спасают жизнь собакам, провалившимся в яму с гудроном

СЕГОДНЯ 14:33 2019-08-07T14:36:02+03:00

Собаку доставили в клинику, где ее сейчас пытаются отмыть Фото: vk.com "Челябинский портал защиты животных"

Животных уже второй день отмывают от затвердевшей смолы

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Попавших в беду дворняг в районе Троицкого тракта обнаружила челябинская зоозащитница Зинаида Кривошеева. Женщина опубликовала в сети тревожный пост.

— В гудрон упали две собаки. Одна из них щенок-подросток. Их достали, но они так и бегают измазанные. Срочно нужна помощь! Собаки могут погибнуть, — написала в местном паблике Зинаида Кривошеева.

На сообщение откликнулись участники местной общественной организации по гуманному отлову животных. Ребята-спасатели приехали на место. В первую очередь они поймали собаку, которая полностью измазалась в асфальтовой жиже. Бедолагу доставили в клинику. Сейчас активисты совместно с врачами пытаются ее отмыть.

— Это девочка. Она вся в гудроне. Проблема в том, что он затвердел. Кроме того у собаки нарушена координация. Скорее всего из-за интоксикации. Необходимо будет ставить капельницы. Ситуация осложняется еще и тем, что она очень боится и не идет в руки, — рассказал руководитель службы «Гуманного отлова собак и кошек в Челябинске и УрФО» Владимир Шиленко.

Вторая дворняга испачкала в гудроне только лапы. Ей тоже окажут помощь, но чуть позже.

По версии зоозащитников животные в темноте приняли разлитый гудрон за лужу воды и упали в него.

Операция по спасению собак продолжается. Неравнодушных челябинцев, желающих оказать помощь, просят звонить по телефону: 89518183144.

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ИСТОЧНИК KP.RU