Элитный внедорожник перевернулся в центре Челябинска
Авария случилась вечером 7 августа в районе Дворца спорта «Юность» в Челябинске. Toyota Avensis столкнулась с Land Cruiser.
— За рулем первой легковушки была девушка. Вышла из машины сама, вся в крови, лицо заплаканное, — рассказали КП-Челябинск очевидцы аварии.
Avensis поворачивала с разворотного полукольца на Свердловский проспект в сторону Алого поля. В этот момент в бок иномарке прилетел внедорожник. От удара джип перевернулся на крышу.
Сейчас на месте работают инспекторы ДПС и медики. Одними из первых к месту аварии прибыл сотрудник мотовзвода ГИБДД. Из-за аварии в сторону АМЗ собралась большая пробка.
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Авария на Юности.
ИСТОЧНИК KP.RU