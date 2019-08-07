2019-08-07T15:52:47+03:00
Происшествия

Элитный внедорожник перевернулся в центре Челябинска

Авария спровоцировала большую пробку
Андрей АБРАМОВ
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На Свердловском проспекте внедорожник попал в аварию.На Свердловском проспекте внедорожник попал в аварию.Фото: СОЦСЕТИ
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Авария случилась вечером 7 августа в районе Дворца спорта «Юность» в Челябинске. Toyota Avensis столкнулась с Land Cruiser.

— За рулем первой легковушки была девушка. Вышла из машины сама, вся в крови, лицо заплаканное, — рассказали КП-Челябинск очевидцы аварии.

Avensis поворачивала с разворотного полукольца на Свердловский проспект в сторону Алого поля. В этот момент в бок иномарке прилетел внедорожник. От удара джип перевернулся на крышу.

Сейчас на месте работают инспекторы ДПС и медики. Одними из первых к месту аварии прибыл сотрудник мотовзвода ГИБДД. Из-за аварии в сторону АМЗ собралась большая пробка.

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Авария на Юности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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