2019-08-07T16:12:55+03:00
Общество

В генплане Челябинска предусмотрен скоростной трамвай вместо метро

В городе также хотят построить 20 новых развязок
Андрей АБРАМОВ
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7 августа строителям Челябинска презентовали генплан.7 августа строителям Челябинска презентовали генплан.Фото: Андрей АБРАМОВ
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7 августа в Челябинске прошла конференция строителей, на которой обсуждали генплан город. Это главный документ, по которому в ближайшие годы нужно развивать мегаполис. Пока спросили мнение профессионалов. 29 августа состоятся масштабные публичные слушания в кинотеатре Пушкина, где высказаться сможет любой челябинец.

Новый генплан предусматривает появление 20 дорожных развязок. Какие-то в центре города, например, Доватора-Блюхера, проспекты Свердловский и Победы, иные же на исключительно автомобильных участках — Меридиан, Свердловский тракт.

Важный тезис разработчиков генплана — Челябинску нет смысла достраивать метро. Это транспорт мегаполисов с населением больше 10 млн человек. В противном случае оно будет работать с сильный минус. Челябинску же следует задуматься о развитии скоростного трамвая и усилить автобусы.

Ознакомиться с генпланом можно в Доме архитектора на проспекте Ленина по будням в рабочее время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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