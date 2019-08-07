Алексей Текслер побывал в микрорайоне будущего

СЕГОДНЯ 16:25 2019-08-07T17:25:31+03:00

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Грязи нет! Мусора нет! Зато есть зеленые лужайки с пышными кустами цветущей гортензии, раскидистые липы и уютные детские пощадки. Жилой комплекс «Ньютон», что возводится рядом с ледовой ареной «Трактор» — образец современного комфорта. Когда рядом с домом — классный двор, кофейни, школа, садики. И выезжать-то в большой город из домашней обстановки не хочется.

Накануне Дня строителя глава региона Алексей Текслер решил побывать в микрорайоне образцовой комплексной застройки. Чтобы знать, какой, по-модному выражаясь, кейс приводить в пример строительным компаниям.

Жители «Ньютона» защищены уникальной системой безопасности. Камер видеонаблюдения так много, что без труда можно отыскать и вернуть маленькому хозяину самокатик-потеряшку. Все камеры выводятся на единый пульт. Пролистать любую видеоисторию можно моментально. Потому и вызовов полиции сюда в четыре раза меньше, чем по городу.

Досуг в «Ньютоне» — это клуб по интересам. Раньше жители тусовались в соцсетях, теперь собираются в большом клубе. Йогой зантмаются, кофе варят, способы вязания осваивают.

Детям — филиал Дворца пионеров и школьников: робототехника, легоконструирование, работа на 3D станках.

— Метр квадратный сколько стоит? — интересуется Алексей Текслер у директора СК .

— 54-55 тысяч. Но наши жители знают, что платят за комфорт, — ответили главе региона.

Итоги визита Алексей Текслер подвел так:

— Хороший пример современного комплексного решения. Менее чем за шесть лет мы улучшим жилищные условия 10,5 тысяч жителей области, переселив их из ветхо-аварийного жилья. Решать вопрос будем с помощью национального проекта «Жилье», на федеральные и областные средства. Регион и муниципалитеты помогут строительным компаниям с земельными участками. Хотелось бы, чтобы застройщики применяли такие современные комплексные решения.

Кстати, появится в «Ньютоне» и современная поликлиника на 1800 посещений в день. Немало, но ведь и микрорайон еще будет застраиваться дальше.

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ИСТОЧНИК KP.RU