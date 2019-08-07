На Алом поле в Челябинске начали рубить деревья
Вечером 7 августа сотрудники редакции КП-Челябинск заметили бригаду рабочих, которые рубили деревья на Алом поле. Работы вели в районе картинговой трассы. На вопрос о том, с какой целью выкорчевывают визуально нормальные деревья, работники показали документ.
В нем указано, какие насаждения подлежат сносу. Причиной названо аварийное состояние дерева. За комментарием мы обратились к главе Центрального района Челябинска Виктору Ереклинцеву. Он курирует реконструкцию Алого поля.
— В районе картинговой трассы мы работы не ведем. Это территория Дворца пионеров, — сообщил Ереклинцев.
Судя по документам, рабочие выкорчевали 12 кленов и два тополя.
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