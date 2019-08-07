На Алом поле в Челябинске начали рубить деревья

СЕГОДНЯ 17:24 2019-08-07T17:24:52+03:00

На Алом поле вырубили несколько деревьев. Фото: Лидия АНДРЕЕВА

Рабочие заверяют, что все выкорчеванные посадки — аварийные

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Вечером 7 августа сотрудники редакции КП-Челябинск заметили бригаду рабочих, которые рубили деревья на Алом поле. Работы вели в районе картинговой трассы. На вопрос о том, с какой целью выкорчевывают визуально нормальные деревья, работники показали документ.

В нем указано, какие насаждения подлежат сносу. Причиной названо аварийное состояние дерева. За комментарием мы обратились к главе Центрального района Челябинска Виктору Ереклинцеву. Он курирует реконструкцию Алого поля.

— В районе картинговой трассы мы работы не ведем. Это территория Дворца пионеров, — сообщил Ереклинцев.

Судя по документам, рабочие выкорчевали 12 кленов и два тополя.

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ИСТОЧНИК KP.RU