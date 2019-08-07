2019-08-07T17:33:10+03:00
Спорт

«Трактор» купил нападающего Сергея Конькова

Игрок известен как двукратный обладатель кубка Гагарина
Андрей АБРАМОВ
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Сергей Коньков перешел в «Трактор». Фото: hctraktor.orgСергей Коньков перешел в «Трактор». Фото: hctraktor.org
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Состав хоккейного клуба «Трактор» пополнился двухкратным обладателем Кубка Гагарина (2012, 2013) Сергеем Коньковым. Его игровое амплуа — нападающий. Контракт с форвардом подписали на год. В челябинском клубе он будет играть под номером «72».

— Коньков — опытный игрок, кубковый боец, он два раза выигрывал Кубок Гагарина. В прошлом сезоне за «Адмирал» набрал 22 очка в 62 встречах. Может играть на любой позиции в атаке и в любых игровых ситуациях. У нас большая группа молодых игроков, и мы надеемся, что рядом с таким профессионалом они будут прогрессировать быстрее, — рассказал гендиректор ХК «Трактор» Борис Видгоф.

В двух последних клубах, за которые выступал нападающий, он был капитаном. Сергей Коньков — автор одного из самых быстрых хет-триков в истории КХЛ. Чтобы забросить три шайбы в ворота московского «Динамо» ему потребовалось 280 секунд.

Карьера: «Крылья Советов», ЦСКА, «Молот-Прикамье», «Нефтехимик», «Динамо» (Москва), «Локомотив», «Нефтехимик», «Сибирь», «Адмирал».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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