Алексей Текслер рассказал, когда в Челябинской области начнется отопительный сезон

СЕГОДНЯ 05:55 2019-08-08T05:55:04+03:00

О подготовке Южного Урала к зиме губернатор Алексей Текслер доложил полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову. Фото: gubernator74.ru

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Глава региона Алексей Текслер на видеоконференции доложил полпреду президента Николаю Цуканову о подготовке жилья и социальной сферы к зиме 2019-2020. Наша область вовремя войдет в отопительный сезон. К испытанию холодами готовимся заранее. Цены вопроса подготовки коммунальной инфраструктуры — более 1,3 млрд рублей. Будет заменено 443 км ветхих сетей.

— Областной бюджет финансово помог Челябинску капитально отремонтировать теплосети в Челябинске. Проанализировали состояние объектов ЖКХ с высокой степенью износа. В мае эта информация отправлена в Минстрой России. Прошу Вас, Николай Николаевич, поддержать начатую Минстроем России подготовку программы по ликвидации повышенного износа (более 60%) сетей тепло- и водоснабжения, — сказал глава региона.

По графику до 1 сентября все города и регионы Челябинской области должны завершить ремонты. До 15 сентября пройдет проверка готовности сетей. Как и в прошлые годы, паспорта готовности будет выдавать Ростехнадзор до 15 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU