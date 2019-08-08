Алексей Текслер рассказал, когда в Челябинской области начнется отопительный сезон
Глава региона Алексей Текслер на видеоконференции доложил полпреду президента Николаю Цуканову о подготовке жилья и социальной сферы к зиме 2019-2020. Наша область вовремя войдет в отопительный сезон. К испытанию холодами готовимся заранее. Цены вопроса подготовки коммунальной инфраструктуры — более 1,3 млрд рублей. Будет заменено 443 км ветхих сетей.
— Областной бюджет финансово помог Челябинску капитально отремонтировать теплосети в Челябинске. Проанализировали состояние объектов ЖКХ с высокой степенью износа. В мае эта информация отправлена в Минстрой России. Прошу Вас, Николай Николаевич, поддержать начатую Минстроем России подготовку программы по ликвидации повышенного износа (более 60%) сетей тепло- и водоснабжения, — сказал глава региона.
По графику до 1 сентября все города и регионы Челябинской области должны завершить ремонты. До 15 сентября пройдет проверка готовности сетей. Как и в прошлые годы, паспорта готовности будет выдавать Ростехнадзор до 15 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU