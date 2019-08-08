2019-08-08T06:16:40+03:00
Происшествия

Не рубите, мужики! В Челябинской области задержали «черного» лесоруба

Полиция вышла на него после звонка неравнодушного
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинской области задержали "черного" лесоруба.В Челябинской области задержали "черного" лесоруба.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Березу летом рубят на дрова — любители бань. Выходят с пилами и топорами в лес жители частных домов — к зиме поленницы готовят. Часто — незаконно, в охраняемых законом лесах.

Как рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, в Еткульском районе в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в Шершневском лесничестве вырублено семь берез. Ущерб составил более 41 тыс. руб.

Полиция установила подозреваемого — не судимого ранее 59-летнего местного жителя Еткульского района. Полицейским он рассказал, что бензопилой спилил семь берез на заготовку дров для себя. И вывез их из леса на авто.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальное наказание — два года лишения свободы

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ИСТОЧНИК KP.RU

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