2019-08-08T07:08:16+03:00
Общество

Дом у дороги. Жители поселка в Челябинской области просят запретить самосвалам гонять под окнами

Тяжеловозы с щебнем выдавили людей с обычной деревенской улочки
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Такие ужасы - частое явление на деревенской улочке. Фото: группа "Гражданский патруль | Челябинск" vk.comТакие ужасы - частое явление на деревенской улочке. Фото: группа "Гражданский патруль | Челябинск" vk.com
Изменить размер текста:

Жизнь в поселке Завьяловка, что недалеко от Миньяра, похожа на ад. По деревенской улице, под окнами домов, круглые сутки мчат грузовики с щебнем. Не до пасторали, коли неподалеку расположен Биянсковский завод по производству стройматериала.

Тяжеловозы облюбовали дорогу по улице 1 Мая, внутри поселка. Неподготовленный к таким испытаниям грунт разбит колесами. Дорога требует капремонта, имеет узкую проезжую часть. Нет обочины и тротуаров. Как бабульке или ребенку выйти за околицу? Под окнами домиков постоянно переворачиваются самосвалы.

В 2011 году на улице случилось ЧП: самосвал, потеряв управление, врезался в дом. Власти и завод заговорили об объездной дороге. Начали было ее отсыпать, но она уперлась в особо охраняемый лес федерального значения. Началась бумажная волокита. Проект заглох.

Теперь челябинские правозащитники требуют открыть пункты весового контроля и установить новые дорожные знаки в Миньяре. Активисты общественной организации «Гражданский патруль» обратились в правительство региона и Управление ГИБДД по Челябинской области.

— В критическом состоянии и единственный местный мост. Госэкспертизой он признан предаварийным и ограничен в грузоподъемности в 30 тонн. Но по нему гоняют самосвалы весом до 80 тонн, — рассказал активист «Гражданского патруля» в Аше Роман Янцен.

Так жители ходят по своему поселку. Фото: группа "Гражданский патруль | Челябинск" vk.com

Так жители ходят по своему поселку. Фото: группа "Гражданский патруль | Челябинск" vk.com

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинск привезут икону, которую создали на деньги Владимира Путина
«В больнице взрослые и дети»: пять человек отравились неизвестным веществом в Челябинской области
В Магнитогорске из горбольницы эвакуировали 50 человек
Огромные рыжие коты завелись в сетевых магазинах
В Магнитогорске задержали подозреваемого в подрыве автомобиля
В Челябинске таксист насмерть сбил полицейского
Дороги в Челябинске ремонтируются медленно
Не рубите, мужики! В Челябинской области задержали «черного» лесоруба
Алексей Текслер рассказал, когда в Челябинской области начнется отопительный сезон
«Трактор» купил нападающего Сергея Конькова
На Алом поле в Челябинске начали рубить деревья
Алексей Текслер побывал в микрорайоне будущего
В генплане Челябинска предусмотрен скоростной трамвай вместо метро
Элитный внедорожник перевернулся в центре Челябинска
Группа ВТБ приобрела «Первый ОФД»
Челябинцы спасают жизнь собакам, провалившимся в яму с гудроном
Силовики заинтересовались сайтом скандального спа-салона на челябинской Кировке
Первоклассница из Челябинской области пережила падение с пятого этажа