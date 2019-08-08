Дом у дороги. Жители поселка в Челябинской области просят запретить самосвалам гонять под окнами

СЕГОДНЯ 07:08 2019-08-08T07:08:16+03:00

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Жизнь в поселке Завьяловка, что недалеко от Миньяра, похожа на ад. По деревенской улице, под окнами домов, круглые сутки мчат грузовики с щебнем. Не до пасторали, коли неподалеку расположен Биянсковский завод по производству стройматериала.

Тяжеловозы облюбовали дорогу по улице 1 Мая, внутри поселка. Неподготовленный к таким испытаниям грунт разбит колесами. Дорога требует капремонта, имеет узкую проезжую часть. Нет обочины и тротуаров. Как бабульке или ребенку выйти за околицу? Под окнами домиков постоянно переворачиваются самосвалы.

В 2011 году на улице случилось ЧП: самосвал, потеряв управление, врезался в дом. Власти и завод заговорили об объездной дороге. Начали было ее отсыпать, но она уперлась в особо охраняемый лес федерального значения. Началась бумажная волокита. Проект заглох.

Теперь челябинские правозащитники требуют открыть пункты весового контроля и установить новые дорожные знаки в Миньяре. Активисты общественной организации «Гражданский патруль» обратились в правительство региона и Управление ГИБДД по Челябинской области.

— В критическом состоянии и единственный местный мост. Госэкспертизой он признан предаварийным и ограничен в грузоподъемности в 30 тонн. Но по нему гоняют самосвалы весом до 80 тонн, — рассказал активист «Гражданского патруля» в Аше Роман Янцен.

Так жители ходят по своему поселку. Фото: группа "Гражданский патруль | Челябинск" vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU