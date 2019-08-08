2019-08-08T07:42:43+03:00
Общество

Дороги в Челябинске ремонтируются медленно

Новый асфальт уложен на трех улицах. А в списке их 19
Ольга АНТОНОВА
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Ремонтируют нижегородцы хорошо. Но медленно.Ремонтируют нижегородцы хорошо. Но медленно.Фото: Инна КУМЕЙКО
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Сезон дорожных работ в Челябинске стартовал на месяц позже обычного — 12 июня. За проволочки с заключением контракта поста лишился начальник Управления дорожного хозяйства города Александр Шабалин.

До холодов — меньше трех месяцев, а отставание от графика у подрядчика — компании «Нижавтодорстрой» — серьезное. Она ремонтирует восемнадцать объектов из списка по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дроги». Всего в программе 19 строк. Отремонтировали всего три улицы — Университетская Набережная, Худякова, Салавата Юлаева.

Заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников беспокоится, что до холодов с ремонтами не успеть. Не хватает темпа! Срок окончания контракта — 25 октября.

— Сейчас на четырех дорогах сейчас одновременно идет работа Степень готовности везде разная. Выполнено около трети от программы, — говорит Алейников. — Но время нагнать планы еще есть.

Нижегородский подрядчик в аукционе на челябинский подряд сбросил 43 млн руб за свои услуги. Высвободившиеся деньги пошли на ремонт Копейского шоссе. Им занимается челябинский подрядчик — компания «Дорстройтех-лизинг».

Еще на двух объектах — развязках на пересечении Троицкого тракта и ул. Блюхера ул. Дарвина — ул. Блюхера — работ идут по графику. Эти ремонты ведет АО «Южуралмост».

Кстати, претензий к качеству работы нижегородцев у мэрии нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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