В Челябинске таксист насмерть сбил полицейского

СЕГОДНЯ 08:10 2019-08-08T08:10:21+03:00

Он бросился разнимать дерущихся и не заметил автомобиль

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Трагедия случилась накануне, в 23.00, в Ленинском районе. Таксист насмерть сотрудника полиции. От полученных ранений он погиб на месте.

— Наряд патрульно-постовой службы патрулировал территорию, и у дома № 118 по ул. Новороссийский увидел потасовку нескольких людей. По всей видимости, дерущиеся были в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники остановились, чтобы навести порядок. Один из полицейских бросился через дорогу к месту конфликта. В условиях плохой видимости был сбит водителем автомобиля Рено, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

— В соцсетях очевидцы ЧП сообщают, что полицейский перебегал дорогу на красный сигнал светофора.

— Все обстоятельства будут устанавливаться в ходе расследования. Кроме того, руководством ГУ МВД России по Челябинской области назначена служебная проверка. Погибшему полицейскому было 22 года. Старательный был, исполнительный, — ответили в пресс-службе.

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ИСТОЧНИК KP.RU