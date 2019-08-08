В Челябинске таксист насмерть сбил полицейского
Трагедия случилась накануне, в 23.00, в Ленинском районе. Таксист насмерть сотрудника полиции. От полученных ранений он погиб на месте.
— Наряд патрульно-постовой службы патрулировал территорию, и у дома № 118 по ул. Новороссийский увидел потасовку нескольких людей. По всей видимости, дерущиеся были в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники остановились, чтобы навести порядок. Один из полицейских бросился через дорогу к месту конфликта. В условиях плохой видимости был сбит водителем автомобиля Рено, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
— В соцсетях очевидцы ЧП сообщают, что полицейский перебегал дорогу на красный сигнал светофора.
— Все обстоятельства будут устанавливаться в ходе расследования. Кроме того, руководством ГУ МВД России по Челябинской области назначена служебная проверка. Погибшему полицейскому было 22 года. Старательный был, исполнительный, — ответили в пресс-службе.
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ИСТОЧНИК KP.RU