2019-08-08T08:10:21+03:00
Происшествия

В Челябинске таксист насмерть сбил полицейского

Он бросился разнимать дерущихся и не заметил автомобиль
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
От травм полицейский погиб на месте. Фото: группа "ЧП | ДТП Челябинск" vk.comОт травм полицейский погиб на месте. Фото: группа "ЧП | ДТП Челябинск" vk.com
Изменить размер текста:

Трагедия случилась накануне, в 23.00, в Ленинском районе. Таксист насмерть сотрудника полиции. От полученных ранений он погиб на месте.

— Наряд патрульно-постовой службы патрулировал территорию, и у дома № 118 по ул. Новороссийский увидел потасовку нескольких людей. По всей видимости, дерущиеся были в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники остановились, чтобы навести порядок. Один из полицейских бросился через дорогу к месту конфликта. В условиях плохой видимости был сбит водителем автомобиля Рено, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

— В соцсетях очевидцы ЧП сообщают, что полицейский перебегал дорогу на красный сигнал светофора.

— Все обстоятельства будут устанавливаться в ходе расследования. Кроме того, руководством ГУ МВД России по Челябинской области назначена служебная проверка. Погибшему полицейскому было 22 года. Старательный был, исполнительный, — ответили в пресс-службе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинск привезут икону, которую создали на деньги Владимира Путина
«В больнице взрослые и дети»: пять человек отравились неизвестным веществом в Челябинской области
В Магнитогорске из горбольницы эвакуировали 50 человек
Огромные рыжие коты завелись в сетевых магазинах
В Магнитогорске задержали подозреваемого в подрыве автомобиля
Дороги в Челябинске ремонтируются медленно
Дом у дороги. Жители поселка в Челябинской области просят запретить самосвалам гонять под окнами
Не рубите, мужики! В Челябинской области задержали «черного» лесоруба
Алексей Текслер рассказал, когда в Челябинской области начнется отопительный сезон
«Трактор» купил нападающего Сергея Конькова
На Алом поле в Челябинске начали рубить деревья
Алексей Текслер побывал в микрорайоне будущего
В генплане Челябинска предусмотрен скоростной трамвай вместо метро
Элитный внедорожник перевернулся в центре Челябинска
Группа ВТБ приобрела «Первый ОФД»
Челябинцы спасают жизнь собакам, провалившимся в яму с гудроном
Силовики заинтересовались сайтом скандального спа-салона на челябинской Кировке
Первоклассница из Челябинской области пережила падение с пятого этажа