В Магнитогорске задержали подозреваемого в подрыве автомобиля

СЕГОДНЯ 08:32 2019-08-08T08:59:36+03:00

Сапер осматривает машину после взрыва. Рвануло со стороны водительского места. Фото: СОЦСЕТИ

По версии следствия, он планировал убийство

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Взрыв в Магнитогорске прогремел ранним утром 7 августа. На улице Советской армии рванул припаркованный старенький ВАЗ третьей модели. Взрывное устройство сдетонировало, когда хозяин авто садился в машину. С травмами пострадавшего доставили в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Формулировка — покушение на убийство общеопасным способом.

По городу поползли слухи, что пострадавший — представитель таджикской диаспоры. Вместе с земляками они вели бизнес на рынке, что-то не поделили.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в Следственном управлении СК России по Челябинской области, в задержании участвовали сотрудники региональных управлений ФСБ, МВД, Росгвардии.

Подозреваемого допрашивают. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU