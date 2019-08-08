В Магнитогорске задержали подозреваемого в подрыве автомобиля
Взрыв в Магнитогорске прогремел ранним утром 7 августа. На улице Советской армии рванул припаркованный старенький ВАЗ третьей модели. Взрывное устройство сдетонировало, когда хозяин авто садился в машину. С травмами пострадавшего доставили в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Формулировка — покушение на убийство общеопасным способом.
По городу поползли слухи, что пострадавший — представитель таджикской диаспоры. Вместе с земляками они вели бизнес на рынке, что-то не поделили.
Подозреваемого задержали по горячим следам. Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в Следственном управлении СК России по Челябинской области, в задержании участвовали сотрудники региональных управлений ФСБ, МВД, Росгвардии.
Подозреваемого допрашивают. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.
Расследование уголовного дела продолжается.
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