Огромные рыжие коты завелись в сетевых магазинах
Интригующий ролик появился и активно распространяется в сети — огромные рыжие коты ходят по сетевым магазинам и… активно скупают тетрадки и канцтовары. В общем, готовятся к новому учебному году! А что? Коты тоже люди!
Что это за акция, акция ли это вообще и вообще что к чему — никто не знает, а коты не говорят (это же коты!). Правда, люди все равно веселятся от души при виде котиков — многие просят сделать совместное селфи или просто их фотографируют. А рыжие и не против — ведь известно, что все коты фотогеничны от природы!
Между прочим, это вполне законопослушные коты, даже в лапках держат справки о том, что они от бешенства привиты и абсолютно здоровы. Но вот некоторые охранники — люди совершенно без чувства юмора! Снимать себя запрещают, веселиться вместе не хотят, даже за ушком — и то не чешут. Одно слово — Шариковы!
Но коты не в обиде — набрали себе тетрадок, честно за них расплатились и потопали себе. Куда — никто не знает, но по логике — к тетрадкам нужны и ручки, так что высматривайте котов в магазинах, а увидите — не стесняйтесь, подходите. Эти коты не аллергены и от всего привиты!
Огромные рыжие коты завелись в сетевых магазинах.
ИСТОЧНИК KP.RU