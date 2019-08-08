В Магнитогорске из горбольницы эвакуировали 50 человек
ЧП случилось вечером 7 августа. В здании городской больницы №2 сработала пожарная сигнализация. Больные почувствовали запах едкого дыма.
На тот момент в медучреждении находилось 50 человек. Все успешно эвакуировались. Очевидцы сообщают, что неходячих пациентов врачи выносили, буквально, на руках.
Пожар в больнице — дело серьезное. На место были отправлены 10 автомобилей из шести пожарных частей города и комбината: восемь автоцистерн, автолестница и штабная машина.
Огнеборцы обнаружили возгорание в подсобном помещении. Пожар потушили за несколько секунд.
— Предварительная причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, — сообщили в пожарно-спасательного гарнизоне Магнитогорска.
Известно, что огонь уничтожил один квадратный метр печатной продукции. Нанесенный ущерб оценили в пять тысяч рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU