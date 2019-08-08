2019-08-08T09:15:46+03:00
Происшествия

В Магнитогорске из горбольницы эвакуировали 50 человек

В одном из помещений произошло возгорание
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Огнеборцы обнаружили возгорание в подсобном помещенииОгнеборцы обнаружили возгорание в подсобном помещенииФото: Алексей БУЛАТОВ
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ЧП случилось вечером 7 августа. В здании городской больницы №2 сработала пожарная сигнализация. Больные почувствовали запах едкого дыма.

На тот момент в медучреждении находилось 50 человек. Все успешно эвакуировались. Очевидцы сообщают, что неходячих пациентов врачи выносили, буквально, на руках.

Пожар в больнице — дело серьезное. На место были отправлены 10 автомобилей из шести пожарных частей города и комбината: восемь автоцистерн, автолестница и штабная машина.

Огнеборцы обнаружили возгорание в подсобном помещении. Пожар потушили за несколько секунд.

— Предварительная причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, — сообщили в пожарно-спасательного гарнизоне Магнитогорска.

Известно, что огонь уничтожил один квадратный метр печатной продукции. Нанесенный ущерб оценили в пять тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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