В Магнитогорске из горбольницы эвакуировали 50 человек

СЕГОДНЯ 09:15 2019-08-08T09:15:46+03:00

В одном из помещений произошло возгорание

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ЧП случилось вечером 7 августа. В здании городской больницы №2 сработала пожарная сигнализация. Больные почувствовали запах едкого дыма.

На тот момент в медучреждении находилось 50 человек. Все успешно эвакуировались. Очевидцы сообщают, что неходячих пациентов врачи выносили, буквально, на руках.

Пожар в больнице — дело серьезное. На место были отправлены 10 автомобилей из шести пожарных частей города и комбината: восемь автоцистерн, автолестница и штабная машина.

Огнеборцы обнаружили возгорание в подсобном помещении. Пожар потушили за несколько секунд.

— Предварительная причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, — сообщили в пожарно-спасательного гарнизоне Магнитогорска.

Известно, что огонь уничтожил один квадратный метр печатной продукции. Нанесенный ущерб оценили в пять тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU