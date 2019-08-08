В Челябинск привезут икону, которую создали на деньги Владимира Путина

СЕГОДНЯ 09:36 2019-08-08T09:36:29+03:00

Помолиться пред ней можно будет на протяжении следующей недели

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13 августа в Челябинск привезут иконку главного храма Вооруженных Сил России «Спас Нерукотворный». В региона она пробудет до 22 августа. Об этом сообщает «Южноуральская панорама».

Икона представляет собой каноническое изображение лика Христа, которое, по преданию, чудесным образом отпечаталось на куске материи. На рельефах рядом с образом изображены знаковые события истории России и святые покровители разных войск. Средства на создание иконы пожертвовал Владимир Путин. Освящение совершил патриарх Кирилл на пасхальном богослужении в этом году.

С 13 по 18 августа икона «Спас Нерукотворный» будет находиться в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска.

С 18 по 22 августа — в храме Преображения Господня города Чебаркуля, откуда проследует в Екатеринбург.

Икону сопровождает мощевик с частицами мощей апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Феодора Ушакова.

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ИСТОЧНИК KP.RU