На Южном Урале пропала 14-летняя школьница
В Магнитогорске волонтеры распространяют ориентировку на 14-летнюю Лизу Бычковскую.
— Она ушла из дома по проспекту Ленина 1 августа. В семь часов вечера вышла на улицу и больше не вернулась. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно, — сообщается в группе поискового отряда «Легион-СПАС» Магнитогорск.
Родители Лизы обратились в полицию. По словам родных, у их дочери непростой характер. Они полагают, что девочка может где-то специально скрываться. Известно, что вместе с Лизой пропала ее подруга-ровесница.
Приметы пропавшей Лизы Бычковской: рост 155 сантиметров, худощавое телосложение, рыжие волосы длиной до плеч, на лице веснушки. Могла быть одета в серую куртку-бомбер, синие джинсы, черные кеды. С собой была черная сумка через плечо.
Сообщить о местонахождении ребенка можно в полицию по телефонам 890805533126 и 89962311426.
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ИСТОЧНИК KP.RU