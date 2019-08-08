На Южном Урале пропала 14-летняя школьница

СЕГОДНЯ 10:26 2019-08-08T10:26:12+03:00

Лиза вышла из дома 1 августа и больше не вернулась

Изменить размер текста: A A

В Магнитогорске волонтеры распространяют ориентировку на 14-летнюю Лизу Бычковскую.

— Она ушла из дома по проспекту Ленина 1 августа. В семь часов вечера вышла на улицу и больше не вернулась. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно, — сообщается в группе поискового отряда «Легион-СПАС» Магнитогорск.

Родители Лизы обратились в полицию. По словам родных, у их дочери непростой характер. Они полагают, что девочка может где-то специально скрываться. Известно, что вместе с Лизой пропала ее подруга-ровесница.

Приметы пропавшей Лизы Бычковской: рост 155 сантиметров, худощавое телосложение, рыжие волосы длиной до плеч, на лице веснушки. Могла быть одета в серую куртку-бомбер, синие джинсы, черные кеды. С собой была черная сумка через плечо.

Сообщить о местонахождении ребенка можно в полицию по телефонам 890805533126 и 89962311426.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU