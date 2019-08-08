Самой младшей челябинке, погибшей в ДТП под Новороссийском, было девять лет
В ДТП с автобусом под Новороссийском погибла семья из Челябинска. Напомним, вечером 7 августа экскурсионный автобус столкнулся с внедорожником Volkswagen Touareg. После удара обе машины упали с обрыва.
Как позже выяснилось, во внедорожнике ехали сразу шесть человек. Это две семьи из Челябинска. Погибли три человека, остальные в больнице.
— Погибли 40-летняя женщина и брат с сестрой. Девочке было девять лет, парню 16, — сообщил источник «КП» в правоохранительных органах Краснодарского края.
После аварии госпитализировали 44 человека. В основном, это пассажиры автобуса.
Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU