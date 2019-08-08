Самой младшей челябинке, погибшей в ДТП под Новороссийском, было девять лет

СЕГОДНЯ 12:17 2019-08-08T12:38:42+03:00

Внедорожник столкнулся с автобусом, и обе машины упали с обрыва. Фото: instagram.com/alekseioderov

В аварии с автобусом разбились 40-летняя женщина и брат с сестрой

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В ДТП с автобусом под Новороссийском погибла семья из Челябинска. Напомним, вечером 7 августа экскурсионный автобус столкнулся с внедорожником Volkswagen Touareg. После удара обе машины упали с обрыва.

Как позже выяснилось, во внедорожнике ехали сразу шесть человек. Это две семьи из Челябинска. Погибли три человека, остальные в больнице.

— Погибли 40-летняя женщина и брат с сестрой. Девочке было девять лет, парню 16, — сообщил источник «КП» в правоохранительных органах Краснодарского края.

После аварии госпитализировали 44 человека. В основном, это пассажиры автобуса.

Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU