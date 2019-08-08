Челябинская область готова помочь Краснодарскому краю выхаживать пострадавших в страшной аварии

СЕГОДНЯ 12:19 2019-08-08T12:19:59+03:00

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Трагедия на южной трассе случилась 7 августа. В районе Новороссийска столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль.

Автобус и внедорожник упали с десятиметрового обрыва. В ДТП пострадало восемь жителей Челябинской области, из них шестеро находились в машине и двое в автобусе. Трое пассажиров легкового автомобиля погибли, в том числе двое детей, а трое — госпитализированы. Пассажиры автобуса, жители Челябинской области, госпитализированы.

Пострадавшие в аварии госпитализированы в городскую больницу №1 Новороссийска и в в Краснодарскую краевую больницу №1. Состояние у всех разное: кто-то в крайне тяжелом, кто-то в тяжелом и средней степени тяжести.

В правительстве Челябинской области владеют всей информацией по случившемуся. Глава региона Алексей Текслер опубликовал следующее:

— За состоянием пострадавших совместно с врачами Краснодарского края следит минздрав Челябинской области, соответствующее поручение дано министру. Мы владеем полной информацией о состоянии пострадавших и находимся на связи с местными службами. Если коллеги сообщат о том, что потребуется помощь с нашей стороны, то она будет оказана в полной мере.

Всем семьям будет оказана материальная помощь. ГУ МЧС России по Челябинской области окажет психологическую помощь семьям погибших и пострадавших. Также правительством Челябинской области будет оказана необходимая помощь в транспортировке тел погибших.

Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших. За судьбой раненых наши медики будут следить во взаимодействии с коллегами из Краснодарского края. Я желаю им скорейшего выздоровления и возвращения домой.

ИСТОЧНИК KP.RU