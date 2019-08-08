Алексей Текслер назначил Сергея Бердникова заместителем губернатора

СЕГОДНЯ 13:11 2019-08-08T13:12:44+03:00

Бердников - еще один человек в команде Текслера. Фото: gubernator74.ru

Документ о назначении в команду главы Челябинской области подписан накануне

Изменить размер текста: A A

57-летний Сергей Бердников — коренной житель Магнитогорска. Он окончил Магнитогорский строительный техникум, далее — Магнитогорский горно-металлургический институт. Потом прошел профессиональную переподготовку в Государственном университете управления по программе «Корпоративное управление» и в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по программе «Деловое администрирование».

Работал слесарем в «Магнитострое». На ММК прошел путь от заместителя начальника управления интеграционной политики до начальника управления капитального строительства огромного завода.

Развивалась и политическая карьера. Сергей Бердников был депутатом городского Собрания депутатов. С октября 2016 года он руководит родным городом на посту главы.

Настоящим испытанием для Сергея Бердникова стала трагедия, случившаяся в Магнитогорске 31 декабря прошлого года, когда из-за взрыва в многоэтажке по проспекту Карла Маркса погибли 39 человек. Мэр Магнитки награжден Медалью МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации».

Пост заместителя губернатора Челябинской области он будет занимать на общественных началах.

ИСТОЧНИК KP.RU