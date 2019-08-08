Алексей Текслер назначил Сергея Бердникова заместителем губернатора
57-летний Сергей Бердников — коренной житель Магнитогорска. Он окончил Магнитогорский строительный техникум, далее — Магнитогорский горно-металлургический институт. Потом прошел профессиональную переподготовку в Государственном университете управления по программе «Корпоративное управление» и в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по программе «Деловое администрирование».
Работал слесарем в «Магнитострое». На ММК прошел путь от заместителя начальника управления интеграционной политики до начальника управления капитального строительства огромного завода.
Развивалась и политическая карьера. Сергей Бердников был депутатом городского Собрания депутатов. С октября 2016 года он руководит родным городом на посту главы.
Настоящим испытанием для Сергея Бердникова стала трагедия, случившаяся в Магнитогорске 31 декабря прошлого года, когда из-за взрыва в многоэтажке по проспекту Карла Маркса погибли 39 человек. Мэр Магнитки награжден Медалью МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации».
Пост заместителя губернатора Челябинской области он будет занимать на общественных началах.
ИСТОЧНИК KP.RU