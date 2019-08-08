2019-08-08T14:38:18+03:00
Общество

Челябинцев приглашают на День физкультурника

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Челябинцев приглашают на масштабное мероприятие, посвященное Всероссийскому дню физкультурника. Праздник пройдет 9 августа в микрорайоне Парковый (на территории Образовательного центра № 2).

Специально для гостей мероприятия будут представлены лучшие хореографические и вокальные номера представителей Курчатовского района и Челябинска. Каждый желающий сможет поучаствовать в спортивных викторинах, играх, конкурсах, — проверить свои знания и получить призы.

Кроме того, на празднике будет представлено множество фитнес-клубов и спортивных организаций Курчатовского района. Челябинцы смогут самостоятельно протестировать разные спортивные направления и выбрать наиболее подходящие для себя.

«Для гостей праздника будут подготовлены необычные тренировки под открытым небом, которые проведут инструкторы. Также запланирована дегустация разнообразной сладкой продукции. Каждый желающий может изобразить мелом на асфальте рисунок, посвященный здоровому образу жизни и популяризации физической культуры и спорта, и выиграть приз», — рассказывает заместитель начальника отдела по культуре, физкультуре и работе с молодежью администрации Курчатовского района Челябинска Кристина Никитина.

Она также добавила, что формат мероприятия — семейный, поэтому жители северо-запада и гости района могут прийти с детьми, для которых будут работать аниматоры.

Праздник пройдет в пятницу, 9 августа, на открытой территории Образовательного центра № 2 (микрорайон Парковый, ул. Скульптора Головницкого, 5). Начало в 17.00.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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