«БКС Брокер» бесплатно учит инвестированию своих клиентов

СЕГОДНЯ 14:56 2019-08-08T14:56:53+03:00

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С каждым годом все больше частных инвесторов исследуют фондовый рынок в поисках наиболее прибыльных вариантов вложения своих средств. Для них «БКС Брокер» разработал новую акцию, в рамках которой клиенты компании получают в подарок за пополнение брокерского счета обучающий курс по трейдингу.

Онлайн обучение доступно как новым, так и постоянным клиентам «БКС Брокер» из любых городов. Зарегистрироваться в акции можно до конца лета на промо-странице. Кроме этого, нужно онлайн заключить соглашение с компанией «БКС Брокер» и пополнить свой брокерский счет. От суммы пополнения будут зависеть составляющие обучающего курса: при внесении суммы от 50 до 100 тысяч рублей откроется доступ к курсу «Основы биржевого дела», за перевод на счет суммы в 100-150 рублей клиентов ждет еще один подарок — мастер-класс «Внутридневной трейдинг: пробойная стратегия». А при пополнении счета на сумму более 150 000 рублей, к перечисленным урокам добавится семинар «Консультативная поддержка Романовского Виктора».

— Обучение трейдингу с консультациями от экспертов инвестиционного рынка — это результат нашей работы над расширением списка учебных курсов, — отметила Елена Преподобная, директор по маркетингу «БКС Брокер».

Напомним, «БКС Брокер» входит в состав ФГ БКС, которая остается многолетним лидером рейтингов Московской биржи*

Сроки проведения акции с 22.07.2019 по 30.08.2019 включительно. Правила проведения акции, в том числе информация об организаторе предложения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения доступны на broker.ru. Правила проведения, в том числе сроки могут быть изменены ООО «Компания БКС» в одностороннем порядке. ООО «Компания БКС». Лицензия №154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности выдана ФСФР. Без ограничения срока действия. Не является образовательной деятельностью.

*ФГ БКС в течение 2018 г. занимала 1 строчку в рейтинге ведущих операторов ПАО Московская Биржа «Акции и паи: режим основных торгов Т+, режим переговорных сделок и режим РПС с ЦК» по торговому обороту.

ИСТОЧНИК KP.RU