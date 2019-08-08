2019-08-08T18:26:53+03:00
Происшествия

Чиновников из Чебаркуля обвиняют в мошенничестве

Возбуждено уголовное дело
Ольга АНТОНОВА
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Чиновники из Чебаркуля мошенничали с дорогой землей.Чиновники из Чебаркуля мошенничали с дорогой землей.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Фигуранты скандала — управляющая делами Евгения Перевалова и начальник отдела архитектуры и строительства администрации Чебаркульского района Олег Прохоров. Против них следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело. Чиновников обвиняют в мошенничестве.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в Следственном управлении СК России по Челябинской области, пять лет назад Перевалова от администрации района получила участок земли площадью 1,5 га в селе Боровое. Только кадастровая стоимость участка — более миллиона рублей. Землю чиновница взяла якобы для строительства цеха.

Но на деле поступила иначе. На участке она построила небольшое помещение. А потом при помощи Прохорова оформила права собственности на помещение и землю. Участок выкупила чуть более чем за 100 тысяч. А после «нарезала» землю на девять участков под коттеджи.

Мошенническая схема раскрыта, идут следственные действия. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Кстати, в судебном порядке земельные участки возвращены в муниципальную собственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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