2019-08-09T06:08:06+03:00
Общество

В Челябинске на проспекте Ленина на полтора месяца ограничат движение транспорта

Причина — ремонт теплотрассы
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Дорогу для транспорта откроют только 25 сентябряДорогу для транспорта откроют только 25 сентября
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Участок одной из главных улиц областного центра перекроют сегодня 9 августа. Речь идет о пересечении проспекта Ленина и улицы Тернопольская. Дорожники полностью закроют движение напротив 85-го дома по Тернопольской.

— Данные меры связаны с реконструкцией участка теплотрассы, которая расположена под проезжей частью. Соответствующими работами займется ООО Строительная компания «Геострой», — сообщает пресс-служба мэрии Челябинска.

За полтора месяца компания должна восстановить нарушенное на улице благоустройство. Дорогу для транспорта обещают открыть 25 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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