В Челябинске на проспекте Ленина на полтора месяца ограничат движение транспорта
Участок одной из главных улиц областного центра перекроют сегодня 9 августа. Речь идет о пересечении проспекта Ленина и улицы Тернопольская. Дорожники полностью закроют движение напротив 85-го дома по Тернопольской.
— Данные меры связаны с реконструкцией участка теплотрассы, которая расположена под проезжей частью. Соответствующими работами займется ООО Строительная компания «Геострой», — сообщает пресс-служба мэрии Челябинска.
За полтора месяца компания должна восстановить нарушенное на улице благоустройство. Дорогу для транспорта обещают открыть 25 сентября.
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ИСТОЧНИК KP.RU