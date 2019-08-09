Тайна рыжих котов раскрыта: зачем они скупили все тетрадки в магазинах

СЕГОДНЯ 06:55 2019-08-09T06:55:21+03:00

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Ролик про огромных рыжих котов, массово скупавших канцелярию в сетевых магазинах, быстро стал невероятно популярен в сети. В комментариях соревновались в остроумии: «Куда им столько? Это заговор, чтобы бедным школьникам не досталось ни тетрадочки?», «Боже, откуда это нашествие Бегемотов», «Главное — чтобы были привиты и не заразны!». Ну да, не каждый же день такое увидишь…

Хоть отдельные личности (читай — «охранники») и не принимали участия во флешмобе, все остальные хорошенько повеселились, а некоторые и сфотографировались вместе с котами на память.

Но история получила неожиданное продолжение: в сети появился новый ролик с рыжим котом, которого посетительницы магазина все-таки «дожали» и узнали, зачем же ему столько тетрадей.

Огромный кот скупил тетрадки в челябинском магазине.Видео: Дмитрий АКСЕНОВ.

Все просто — чтобы продавать их еще дешевле! Да, коты ходят-ищут по сетевым магазинам, где продается канцелярка по супернизким ценам, а потом… несут ее в «Галамарт», где цена на нее устанавливается еще ниже. Вот и этот кот невозмутимо поднялся в ближайший «Галамарт» и положил свою стопочку аккурат над ценником «0, 5 рублей».

Итого, что в другом магазине стоило рубль, в «Галамарте» будет стоить всего 50 копеек!

Собственно, какая выгода-то от этого? Этим резонным вопросом задались и посетительницы магазина, устроившие интервью рыжему коту, и все остальные. Ну, понятно какая — довольные и счастливые покупатели! Разве тетрадки по 50 копеек в преддверии сентября не способствуют хорошему настроению? Вот то-то и оно. А кот помахал рыжим хвостом и пошел себе дальше, еще канцелярку искать.

Так что увидите такого со стопкой тетрадей — следуйте прямиком за ним (почти как «за белым кроликом», но в этом случае — за рыжим котом). Велика вероятность, что он-то вас и приведет к действительно низким ценам.

ИСТОЧНИК KP.RU